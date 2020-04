Grimmen: Auto touchiert Kinderwagen

Avatar_prignitzer von svz.de

26. April 2020, 09:07 Uhr

Am Sonnabend gegen 16.45 Uhr ereignete sich in Grimmen ein Verkehrsunfall "glücklicherweise" nur mit Sachschaden.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befand sich die 38-jährige Frau mit dem Kinderwagen und in Begleitung der Großmutter auf dem Fußgängerweg in der Straße der Solidarität, Höhe NETTO Einkaufsmarkt. Der 66- jährige Fahrer eines PKW Mercedes hatte die Absicht, vom Parkplatz des NETTO Marktes nach links in die Heinrich-Heine -Str. einzubiegen. In der Folge fuhr der Mann in die Straße der Solidarität und übersah nach eigener Aussage die Fußgängergruppe.

Nachdem die 69- jährige Frau den heranfahrenden Pkw wahrnahm, zog sie geistesgegenwertig den Kinderwagen weg. Der Fahrzeugführer habe noch versucht auszuweichen, touchierte den Kinderwagen jedoch am rechten Vorderrad. Nach dem Ausweichmanöver kollidierte der Mercedes mit einem am Fahrbahnrand parkenden Pkw. Bevor das Unfallfahrzeug dann auf dem Gehweg zum Stehen kam, musste noch eine weitere Fußgängerin mit ihrem Hund zur Seite springen.

Während des gesamten Ablaufes wurden glücklicherweise keine Personen (beteiligte deutsche Staatsbürger) verletzt. Der Verursacher war nicht alkoholisiert. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 20.000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallursache dauern an.