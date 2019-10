Grimmen: Brand eines Wohnmobils auf der B96

Avatar_prignitzer von svz.de

14. Oktober 2019, 19:40 Uhr

Am Montag gegen 13 Uhr informierte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg über ein brennendes Fahrzeug auf der B96 in Fahrtrichtung der A20. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brannte ein dänisches Wohnmobil etwa zwei Kilometer vor der Autobahn in voller Ausdehnung.

Der 51-jährige Fahrzeugführer schaffte es noch, in eine Nothaltebucht zu lenken und anzuhalten. Danach verließen er, seine 53-jährige Lebensgefährtin und zwei Hunde in letzter Minute das das brennende Fahrzeug. Die Flammen griffen dann sehr schnell vom Motorraum auf das gesamte Fahrzeug über. Im Wohnmobil befanden sich noch vier Flüssiggasflaschen zu je elf Kilogramm.

Ein Ersthelfer konnte noch eine Gasflasche aus dem Fahrzeug entfernen. Noch vor dem Eintreffen der Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Sundhagen explodierten zwei Gasflaschen und eine weitere brannte mit einer Stichflamme ab. Durch die Kameraden der Feuerwehr wurde dann das Feuer gelöscht, wobei das Wohnmobil Baujahr 2017 nicht mehr zu retten war. Ursächlich für den Brand ist wohl ein technischer Defekt im Motorraum des Fahrzeugs.

Die Richtungsfahrbahn musste zur Brandbekämpfung vollständig gesperrt werden und die Gegenfahrbahn nach Stralsund musste ebenfalls für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden, da der Qualm die Sicht für den Fahrzeugverkehr stark behinderte. Die beiden dänischen Urlauber erlitten einen Schock und wurden vor Ort von einem Notarzt betreut. Der Sachschaden beträgt ca. 40.000 Euro. Durch den Brand wurde auch die Straße stark beschädigt.

Nach Beendigung der Löscharbeiten sowie der Beseitigung des Wohnmobils konnte um 18 Uhr die Fahrbahn in Richtung A20 mit einer Geschwindigkeitsreduzierung auf 40km/h für beide Fahrspuren freigegeben werden.