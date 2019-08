Grimmen: Rennradfahrer fährt auf haltenden PKW auf

von svz.de

07. August 2019, 19:35 Uhr

Am 07.08.19 gegen 15:20 Uhr kam es auf der L 30 zwischen den Ortschaften Willerswalde und Bremerhagen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem haltenden PKW und einem Rennradfahrer.

Der Rennradfahrer befuhr die L 30 aus Richtung Willerswalde kommend in Richtung Bremerhagen und fuhr auf Grund von Unaufmerksamkeit auf den am Fahrbahnrand stehenden PKW VW Golf auf. Dieser hatte pflichtgemäß zwecks Durchführen eines Telefonates am äußersten rechten Fahrbahnrand angehalten.

Der Fahrer des Rennrades stürzte auf Grund des Zusammenstoßes und zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde in das DRK-Krankenhaus Bartmannshagen eingeliefert und dort stationär aufgenommen.

Der Sachschaden am PKW und an dem Rennrad belaufen sich auf ca. 2000,-EUR. Der Verkehr wurde halbseitig an der Unfallstelle vorbei geführt