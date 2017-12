Groß Brütz: Zigarettenautomat gesprengt

von svz.de

30.Dez.2017 | 10:26 Uhr

Ein Zigarettenautomat ist am Freitagabend gegen 19.20 Uhr in Groß Brütz vermutlich mittels Pyrotechnik gesprengt worden. Dabei richteten die Täter einen Schaden in noch nicht bezifferter Höhe an. Die Explosion war so gewaltig, dass Trümmerteile, sowie der Inhalt mehrere Meter um den Automaten und auf der angrenzenden Straße verstreut lagen. Weiterhin wurde die abgesprengte Rückwand gegen einen Fahrradunterstand geschleudert, so dass dieser ebenfalls beschädigt wurde. Die Kriminalpolizei konnte am Tatort Spuren sichern und nimmt nun die Ermittlungen auf.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Gadebusch unter der Telefonnummer

03886-7220 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.