Groß Tessin: Brand in Heizungsanlage

von Roland Güttler

19. Januar 2020, 13:13 Uhr

Zu einem Brand in einer Heizungsanlage kam es am Sonnabendabend in Groß Tessin (Amt Neukloster-Warin). Alarmiert wurden die Feuerwehren aus Glasin, Lübberstorf und Neukloster. Letztere rückte unter anderem mit der Drehleiter an.

Bei Eintreffen hatten die Bewohner des Hauses das Feuer Heizungsanlage im Keller des Gebäude bereits weitgehend gelöscht, sodass durch die Wehrleute nur noch der Schornstein gefegt und restliches Brandgut aus der Heizungsanlage entfernt wurden mussten.