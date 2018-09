Güstrow: Jugendliche skandieren verfassungsfeindliche Parolen

von Polizeipräsidium Rostock

08. September 2018, 13:02 Uhr

Wie durch einen aufmerksamen Bürger der Polizei gestern Abend bekannt wurde, trafen sich am Freitag, den 07.09.2018 gegen 19:45 Uhr, mehrere Jugendliche auf dem Schulgelände der "Schule an der Ahornpromenade" in Güstrow. Ein Teil der Jugendlichen war übermäßig alkoholisiert.

Aus dieser Gruppierung heraus wurden lautstark "Sieg Heil" - Rufe skandiert und der "Hitlergruß" offen gezeigt. Durch eine umfangreiche Zeugenbefragung konnte ein vermeintlicher Tatverdächtiger namentlich bekannt gemacht werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen