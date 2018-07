Güstrow: Mann provoziert Polizeibeamte

von svz.de

04. Juli 2018, 16:50 Uhr

Ein 30-Jähriger ist in Güstrow in gefährlicher Weise auf Polizeibeamte zugefahren. Dienstagabend gegen 22.15 Uhr befanden sich zwei Beamte in der Güstrower Ringstraße, als sich ihnen ein VW mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor näherte. Erst kurz vor den Polizisten wurde der VW scharf abgebremst.

Das Fahrzeug kam keine zwei Meter hinter dem Heck des Streifenwagens zum Stehen. Dort befand sich der zweite Beamte mit einer Güstrowerin und etwas abseits weitere Zeugen, denen allesamt der Schreck in die Glieder fuhr. Der 30-Jährige zeigte sich davon ungerührt, uneinsichtig und wurde auch noch verbal ausfallend, informiert die Güstrower Polizei.

Die Beamten erstatten Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Die Führerscheinstelle wurde ersucht, Prüfungen zur Teilnahme am Verkehrsunterricht für den 30-Jährigen aufzunehmen.