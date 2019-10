Güstrow: Starkregen und nicht angepasste Geschwindigkeit verursachen Unfall

Avatar_prignitzer von svz.de

09. Oktober 2019, 21:35 Uhr

Am Nachmittag des 08.10.2019 ereignete sich auf der BAB 19, Höhe der Gemeinde Lalendorf, ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Transporter. Der Fahrer des Transporters befuhr die BAB 19 in Fahrtrichtung Rostock und verlor aufgrund Starkregens und einer überschwemmten Fahrbahn die Kontrolle über sein Kraftfahrzeug und kollidierte in der Folge mit einer Schutzplanke. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Schutzplanke in Höhe von circa 20.000EUR. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Personen wurden nicht verletzt. Im Nachgang verlegte die Autobahnmeisterei ebenso zum Unfallort, da das Wasser auf der Autobahn nur langsam abfloss. Es kam zu keiner Sperrung der Fahrbahn.