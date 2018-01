Güstrow: Unbekannte Flüssigkeit sorgt für Feuerwehreinsatz

von svz.de

16. Januar 2018, 07:58 Uhr

Am 15.01.2018, gegen 19:30 Uhr, erhielt die Polizei die Information, dass eine Anwohnerin Am Berge in Güstrow einen unangenehmen Geruch im Hausflur des Mehrfamilienhauses festgestellt hat. Die Hinweisgeberin ging nach unten und entdeckte dort eine zerbrochene Ampulle. Die daraufhin eingesetzte Feuerwehr führte Messungen zu möglichen Gesundheitsgefahren durch, sicherte eine Probe der unbekannten Flüssigkeit und führte eine fachgerechte Reinigung durch. Die Messungen ergaben, dass keinerlei Gefahr für die Anwohner bestand.

Eine 79-jährige Anwohnerin musste dennoch in ein Krankenhaus, aufgrund der Aufregung kam es bei ihr zu Kreislaufproblemen. Bei der Befragung der Anwohner stellte sich heraus, dass vor der Feststellung der Flüssigkeit eine Gruppe Jugendlicher vor dem Haus gesehen wurde. Ob diese mit der Tat in Verbindung gebracht werden können ist derzeit unklar.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, sich an die Polizei zu wenden. Hinweise nimmt die Polizei in Güstrow unter der Rufnummer 03843 2660, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.