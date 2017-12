Güstrow: Verletzter Junge bei Verkehrsunfall

von svz.de

erstellt am 22.Dez.2017 | 10:41 Uhr

Am Donnerstagabend kam es auf der B 103 zu einem Verkehrsunfall. Zwischen Sarmstorf und der Einmündung zur L 142 kollidierte zunächst ein Pkw Mercedes mit einem Stück Schwarzwild.

Ein im Gegenverkehr befindlicher Honda wurde in den Unfall verwickelt und beendete seine Fahrt im angrenzenden Straßengraben. Ein im Mercedes sitzender 7-Jähriger klagte nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und wurde zur Kontrolle in das Krankenhaus verbracht. Die übrigen Personen blieben unverletzt. Der Keiler verstarb an der Unfallstelle. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen wird auf 17.000,00 EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu kurzzeitigen Sperrungen der Strecke.