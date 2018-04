Hädchenshof: Feuer in einer Autolackiererei

von svz.de

08. April 2018, 15:35 Uhr

Auf dem Gelände einer Autolackiererei in Hädchenshof bei Wismar ist am Sonnabend ein Brand ausgebrochen. Ein Auto und zwei Container fingen Feuer, wie die Polizei mitteilte. Menschen seien nicht gefährdet gewesen. Insgesamt 30 Feuerwehrleute rückten an, um die Flammen unter Kontrolle zu bekommen. Die Brandursache war zunächst nicht klar.