Am Donnerstag um 10.30 Uhr kam es in der Rudolf-Tarnow-Straße in Hagenow zu einem leichten Verkehrsunfall. Eine 27-jährige Audi-Fahrerin stieß beim Rangieren aus einer Parklücke mit dem vorderen Stoßfänger gegen einen Poller. Der Schaden beträgt etwa 1000 Euro.

erstellt am 30.Jun.2017 | 15:50 Uhr