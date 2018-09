Hagenow: Rentnerin von rückwärtsfahrendem Auto schwer verletzt

von svz.de

19. September 2018, 14:08 Uhr

Eine 89-jährige Frau ist am Mittwoch an einer Kreuzung in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) von einem rückwärtsfahrenden Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die alte Dame wollte gerade die Straße überqueren, als das Heck des Wagens sie erfasste, wie die Polizei mitteilte. Die Rentnerin wurde ins Krankenhaus gebracht.