Hagenow: Unter Alkohol auf der Flucht vor Polizei

Im örtlichen Wiesengrund kam es am Herrentag gegen 20 Uhr zu einem Vorfall, bei dem schließlich die Polizei gerufen werden musste. Zeugen hatten den Beamten zuvor telefonisch mitgeteilt, dass ein Mann mit einem Krad und ohne Sturzhelm durch die Kleingartenanlagen am Wiesengrund in Hagenow fahre. Die eingesetzten Polizeibeamten versuchten, den Fahrzeugführer anzuhalten, um eine Verkehrskontrolle durchzuführen. Dieser Aufforderung widersetzte er sich und versuchte über angrenzende Feldwege zu flüchten. Die Polizei nahm mit zwei Streifenwagen die Verfolgung auf und konnte schließlich den Fahrzeugführer stellen.

Bei der anschließenden Überprüfung stellte sich heraus, dass der 27-jährige Beschuldigte unter dem Einfluss von Alkohol stand und das Leichtkraftrad eigentlich längst außer Betrieb gesetzt worden war.

Gegen ihn wurden nun Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt, teilt die Polizei gestern in ihrem aktuellen Tagesbericht an unsere Lokalredaktion mit.