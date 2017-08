Hagenow: Vom Handy abgelenkt

In jüngster Zeit werden wieder vermehrt Unfälle durch Unaufmerksamkeit gemeldet. So kam es am Montag in Hagenow bereits gegen 7.20 Uhr zu solch einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Radfahrer. Ein 30-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Lange Straße in Richtung Zentrum. Eine 48-jährige Toyota-Fahrerin musste mit ihrem Wagen an der Einmündung Augustenstraße / Lange Straße verkehrsbedingt halten.

Der Radfahrer bediente während der Fahrt sein Handy und war dadurch derart abgelenkt, dass er den haltenden Toyota übersah und anschließend in die linke Fahrzeugseite fuhr. Der 30-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und verletzte sich am Bein. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Es entstand Sachschaden am Toyota, am Fahrrad sowie am Handy des Mannes, da ihm dieses infolge des Zusammenstoßes noch aus der Hand gefallen war.

von svz.de

erstellt am 01.Aug.2017 | 15:49 Uhr