Hagenow: Wildgans läuft ins Auto

22. Januar 2018, 14:45 Uhr

Zu einem etwas ungewöhnlichen Zusammenstoß zwischen Mensch, Maschine und Tier kam es am Sonntag gegen 19.10 Uhr in der Bahnhofstraße in Hagenow. Ein 28-jähriger KIA-Fahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Zentrum, als plötzlich eine Wildgans auf die Fahrbahn lief. Auf Grund der geringen Entfernung zu dem Tier konnte der Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. In der weiteren Folge kollidierte das Fahrzeug mit der Gans, die am Unfallort verendete. Am Pkw entstand nach Polizeiangaben ein Sachschaden von ca. 500 Euro, so gestern der Tagesbericht.