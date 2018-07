Hakenkreuze und Runen in Stralsunder Skaterpark geschmiert

von svz.de

30. Juli 2018, 13:28 Uhr

Am vergangenen Samstag in den frühen Morgenstunden (28.07.2018, ca. 04:30 Uhr) entdeckten Beamte im Zuge ihrer Streifentätigkeit im Skaterpark in der Vogelsangstraße in Stralsund auf dem Boden ein etwa ein mal ein Meter großes Hakenkreuz, das mit schwarzer Farbe aufgetragen wurde. Daneben fanden sich noch die Worte "Scheiß Ausländer" sowie eine Doppel-Siegrune in schwarzer Farbe auf dem Asphalt aufgesprüht. Außerdem waren auf angrenzenden Hindernissen zwei weitere Hakenkreuze und eine Doppel-Siegrune in schwarzer Farbe aufgetragen. Verdächtige Personen wurden im Park zunächst nicht festgestellt.

Die Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund kamen zum Einsatz, um die Graffiti zu beseitigen.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.