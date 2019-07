Hedwigshof: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

von svz.de

22. Juli 2019, 06:16 Uhr

Am 21.07.2019 gegen 16:15 Uhr kam es auf der L35 in der Ortschaft Hedwigshof zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Die 55-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr die L 35 aus Richtung Groß Below kommend in Richtung Jarmen. In der Ortschaft Hedwigshof kam sie dabei in Folge von Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in einen Graben und kollidierte im Anschluss mit einem Gartenzaun. Hierbei kippte das Fahrzeug um und blieb auf der Seite auf der Grundstückseinfahrt liegen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich dabei so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen in Klinikum nach Greifswald gebracht werden musste. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 5.500,-EUR.