Heringsdorf: Kradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

von svz.de

07. Juli 2019, 14:16 Uhr

Am Sonntagmorgen gegen 10.15 Uhr kam es in Heringsdorf zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Krad. An der Kreuzung Labahnstraße/Neuhofer Straße wollte ein 62-jähriger Autofahrer nach links in die Neuhofer Straße abbiegen. Da er die Nebenstraße befuhr, musste er dem Fahrzeugverkehr in der Neuhofer Straße (Hauptstraße) die Vorfahrt gewähren. Als ihm durch haltende Verkehrsteilnehmer das Abbiegen ermöglicht wurde, bog er ab.

Dabei missachtete er einen 37-jährigen Motorradfahrer. Dieser war an den haltenden Fahrzeugen vorbeigefahren. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Pkw. Hierbei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifswald geflogen werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen.