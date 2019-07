Heringsdorf: Polizei verhindert Diebstahl eines Fahrradträgers

von svz.de

30. Juli 2019, 10:52 Uhr

Bereits am Sonntag konnte eine Streife der Gemeinsamen Diensteinheit zwei polnische Männer im Alter von 35 Jahren nach einem Diebstahl eines Fahrradträgers stellen. Eine zivile Streife hatte das Fahrzeug mit den beiden Männern in der Ortschaft Neppermin kontrolliert, weil sie sich zuvor auffällig verhielten. Im Kofferraum konnten die Beamten dann einen gestohlenen Fahrradträger der Marke "Thule" feststellen, der zuvor noch an einem Auto auf dem Parkplatz des Bahnhofs Schmollensee (Pudagla) angebracht war.

Einer der beiden Männer war zudem zur Fahndung ausgeschrieben, da gegen ihn ein Haftbefehl (20 Tage Ersatzfreiheitsstrafe) ausgestellt wurde. Der Fahrradträger, der einem Urlauber aus Leverkusen gehörte, wurde sichergestellt und die beiden polizeibekannten polnischen Männer wurden vorläufig festgenommen. Nach den polizeilichen Maßnahmen, Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Zahlung der Geldstrafe konnten beide die Polizeidienststelle wieder verlassen. Gegen sie wird nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls ermittelt.