Hintersee: In Wohnung eingebrochen

Avatar_prignitzer von Polizeiinspektion Anklam

29. August 2019, 11:57 Uhr

Am gestrigen Nachmittag wurde die Polizei darüber informiert, dass zwischen dem 26. August, gegen 15.00 Uhr, und dem 28. August 2019 unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Dorfstraße in Hintersee verschafft haben. Sie durchwühlten die Wohnung und nahmen einen Fernseher mit. Der Kriminaldauerdienst hat die Spuren gesichert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und sucht mögliche Zeugen. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Ueckermünde unter 039771-820 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.