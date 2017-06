Hintersee: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf L 283

Am 15.06.2017 gegen 21:20 Uhr befuhren ein 36-jähriger polnischer Staatsangehöriger und seine 37-jährige Mitfahrerin mit ihrem Motorrad die L 283 aus Hintersee kommend in Richtung Glashütte. Aus bislang unbekannter Ursache kam der Motorradfahrer mit seiner Kawasaki in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde schwerverletzt ins Krankenhaus Pasewalk verbracht. Die 37-jährige, ebenfalls aus Polen stammende, Mitfahrerin wurde ebenfalls schwerverletzt und ins Klinikum Greifswald eingeliefert.

Zur Ermittlung der Unfallursache kam ein Mitarbeiter der Dekra zum Einsatz. Die Straße war etwa drei Stunden lang voll gesperrt.