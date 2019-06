K54 bei Demmin: Verkehrsunfall mit einem Schwerverletzten

von svz.de

20. Juni 2019, 19:24 Uhr

Am 20.06.2019 gegen 14:25 Uhr kam es auf der K54 zwischen Pensin und Demmin zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 70-jährige Fahrer eines PKW Skoda Fabia befuhr die K54 aus Richtung Pensin kommend in Richtung Demmin. Dabei kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß mit der rechten Fahrzeugseite gegen einen Straßenbaum. Dabei zog sich der Fahrzeugführer so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Demmin gebracht werden musste. Dort wurde er stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 4.000,-EUR.

Die K54 musste für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden.