Kemnitz: Traktor übersieht Auto - es kommt zur Kollision

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Traktor mit Anhänger ist es am Samstag auf der L26 zwischen den Ortschaften Kemnitz und Kemnitz-Meierei gekommen. Der 16-jährige Traktorfahrer befuhr gegen 18 Uhr die L26 aus Richtung Kemnitz kommend in Richtung Greifswald. In der Ortschaft Kemnitz-Meierei beabsichtigte er mit dem Traktor nach links auf das Gelände eines Agrarbetriebes abzubiegen. Trotz gesetzten Blinker und durchgeführten Schulterblick übersah er einen im Überholvorgang befindlichen Mercedes. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde glücklicherweise niemand verletzt.

von svz.de

erstellt am 13.Aug.2017 | 09:57 Uhr