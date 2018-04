Goldberg : Kinder setzen Scheune in Brand

Zwei 12-jährige und ein 13 Jahre altes Kind haben in der Scheune in Goldberg gezündelt und der Brand geriet außer Kontrolle. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 000 Euro.

13. April 2018, 15:02 Uhr

Drei Kinder sind für den Scheunenbrand in Goldberg (Kreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro verantwortlich. Die 12- und 13-Jährigen hätten am Donnerstagabend in der Scheune gezündelt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. „Dieses kleine Feuerchen geriet außer Kontrolle, worauf die Kinder die Feuerwehr alarmierten und zuerst als Zeugen vernommen wurden.“ Mehr als 30 Feuerwehrleute konnten nicht verhindern, dass das Feuer nicht nur die Scheune, sondern auch einen Kran und einen Lastwagen in der Nähe vollständig zerstörte. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung übernommen. Da die Kinder noch nicht strafmündig sind, geht die Polizei von einer Einstellung des Verfahrens aus.