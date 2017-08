Klein Bünzow: Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten auf B09

Am 17.08.2017 gegen 16:20 Uhr kam es auf der B 109 zwischen den Ortschaften Klein Bünzow und Salchow zu einem schweren Verkehrsunfall. Die 36-jährige Fahrerin eines PKW Ford Fiesta befuhr die B109 aus Richtung Salchow kommend in Richtung Klein Bünzow. Aus bisher unbekannter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab, wo sie mit einem Straßenbaum kollidierte. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug. Bei dem Unfall wurde die Fahrzeugführerin und ihr 40-jähriger Beifahrer so schwer verletzt, dass sie mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Dort wurden sie stationär aufgenommen. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B109 für ca. eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

von svz.de

erstellt am 17.Aug.2017 | 18:49 Uhr