Klein Nemerow: Diebstahl eines Quad

Avatar_prignitzer von svz.de

19. September 2019, 11:07 Uhr

In der Zeit vom 11.09.2019 bis zum 18.09.2019 wurde in Klein Nemerow ein Quad entwendet. Das Quad der Marke Bombadier Outlander 570 XMR stand unter dem Carport auf einem Privatgrundstück im Lindenweg in Klein Nemerow. Das Quad ist drei Jahre alt, weiß mit roten Applikationen, hat Geländereifen, eine Seilwinde und eine Anhängerzugvorrichtung. Der Wert des Fahrzeugs wird auf ca. 6.750 Euro geschätzt.

Das entwendete Quad wurde zur Fahndung ausgeschrieben. Die Ermittlungen wegen Fahrzeugdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Zeugen, die in der Zeit vom 11.09.-18.09.2019 in Klein Nemerow auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zum Fahrzeugdiebstahl geben können, richten diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.