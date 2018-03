Klink: Verkehrsunfall mit sechs Autos

von svz.de

05. März 2018, 16:29 Uhr

Heute Mittag gegen 12.45 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit sechs Autos auf der B 192 in der Ortsdurchfahrt in Klink bei Waren. Fünf Fahrzeuge mussten in Fahrtrichtung Waren verkehrsbedingt anhalten, als ein nachfolgender Pkw auf Grund von Unaufmerksamkeit auffuhr und die Autos zusammenschob. Zwei Frauen mussten mit leichten Verletzungen in die Kliniken nach Waren und nach Plau gebracht werden.

Bei drei Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der gesamte Sachschaden beträgt knapp 15000 Euro. Die B 192 musste für etwa zwei Stunden zum Teil gesperrt werden.