L 211 in der Gemeinde Fuhlendorf: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall

von svz.de

23. Juli 2019, 10:48 Uhr

Am gestrigen Montag, dem 22.07.2019, ereignete sich auf der Landesstraße 211 in der Gemeinde Fuhlendorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und zwei weitere leicht verletzt wurden.

Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr gegen 18:30 Uhr ein 40-jähriger Mann aus der Gemeinde Fuhlendorf mit seinem PKW VW die Landesstraße 211 von Fuhlendorf kommend in Richtung Hermannshof. In einer Kurve geriet er aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit einem entgegenkommenden PKW Ford zusammen. Hierbei erlitt der 40-Jährige Fahrer des PKW VW schwere Verletzungen. Er wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Die beiden Insassen des PKW Ford, ein Ehepaar aus Sachsen-Anhalt, erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Rostocker Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und wurden durch einen Abschleppdienst geborgen. Den entstandenen Sachschaden schätzen die aufnehmenden Beamten auf etwa 5.000 Euro. Durch eine Spezialfirma wurden ausgetretene Betriebsstoffe an der Unfallstelle aufgenommen.