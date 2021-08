L262 bei Wolgast: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am 15.08.2021 gegen 14:00 Uhr kam es auf der L262 zwischen den Ortschaften Freest und Lubmin zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der 32-jährige deutsche Fahrer eines Motorrades Suzuki befuhr die L262 aus Richtung Lubmin kommend in Richtung Freest. Der Kradfahrer überholte in einer Kurve ein Fahrzeug, stieß beim Wiederei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.