Laage: Auto überschlug sich auf A 19

von svz.de

08. Juli 2018, 16:38 Uhr

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sichz am Freitagabend gegen 21.45 Uhr auf der A 19 zwischen den Anschlussstellen Laage und Kavelstorf. Ein Mann war mit seinem Auto in Richtung Rostock unterwegs, als ein Reifen platzte. as Auto kam nach rechts ab und überschlug sich. Der 44-jährige Fahrer blieb dabei unverletzt. Der Schaden am Auto wird mit etwa 100.000 Euro angegeben.