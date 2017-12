Laage-Kronskamp: Diebstahl aus Fahrkartenautomaten

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei 1 von 1

erstellt am 29.Dez.2017 | 09:14 Uhr

Ein aufmerksamer Bürger informierte am 28.12.2017 gegen 12:25 Uhr die Polizei, dass der Fahrkartenautomaten am Haltepunkt Laage-Kronskamp zerstört wurde und nicht mehr funktionsfähig ist. Vor Ort konnten die Beamten der Bundespolizei feststellen, dass versucht wurde, den Automaten aufzuhebeln. Darüber hinaus wurde der Schutz des Ausgabefaches für die Fahrscheine und das Rückgeld komplett entfernt, um an das Einschubfach für die Banknoten zu gelangen, was nicht gelang. Weiterhin wies der Automat Spuren auf, die darauf schließen lassen, dass die oder der Täter versuchten, mit einer Flex den Fahrkartenautomaten zu öffnen. Am Automaten entstand ein Totalschaden, der mit ca. 17.000,- Euro beziffert wird. Durch die oder den Täter wurde eine Fahrausweisrolle entwendet. Die Bundespolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Wer kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Die vermutliche Tatzeit kann zwischen dem 27.12.2017 und dem 28.12.2017 eingeschränkt werden. Hinweise hierzu nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefon-Nr.: 0381 / 2083 - 111 oder - 112 entgegen. Darüber hinaus können Hinweise jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei Tel. 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gegeben werden.