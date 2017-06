Lischow: Schwer verletzter Fahrzeugführer nach Unfall beim Überholen

Am Sonntagnachmittag erlitt ein 83 Jahre alter Fahrer schwere, aber nicht lebensbedrohliche, Verletzungen bei einem Unfall auf der B 105. Der BMW-Fahrer überholte nach ersten Erkenntnissen in Fahrtrichtung Wismar mehrere Fahrzeuge. Als ihm im Bereich des Abzweigs Lischow ein Fahrzeug entgegenkam, scherte er zurück in die Fahrspur. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem überholten Mercedes. Der BMW geriet ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Pkw blieb auf dem Dach liegen. Der 83-Jährige kam mit Verletzungen im Brustbereich und im Gesicht ins Krankenhaus. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die B 105 war für eine halbe Stunde voll gesperrt. Gegen 16:30 Uhr konnten beide Fahrtrichtungen wieder ohne Behinderungen befahren werden.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen