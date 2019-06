Landesstraße 07 : LKW prallte gegen Baum- alkoholisierter Fahrer leicht verletzt

von svz.de

28. Juni 2019, 10:29 Uhr

Ein alkoholisierter LKW- Fahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf Landesstraße 07 zwischen Göhlen und Kummer leichte Verletzungen zugezogen. Der 48-jährige Fahrer wies bei der Kontrolle einen Atemalkoholwert von 1,71 Promille auf. Der Mann verlor kurz vor 18:30 Uhr plötzlich die Kontrolle über seinen LKW, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit dem Fahrzeug in weiterer Folge gegen einen Straßenbaum. Dabei wurde der LKW erheblich beschädigt. Der 48-jährige Fahrer wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Aus dem verunglückten Lastauto liefen Betriebsstoffe aus, welche durch die Feuerwehr beseitigt werden mussten. Im Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeuges musste die Landesstraße an der Unfallstelle für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.