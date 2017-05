Loickenzin: Dienstwaffe eines Polizeibeamten entwendet

Unbekannte Täter sind am 24.05.2017 zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr in ein Doppelhaus in der Ortschaft Loickenzin eingedrungen. Dort entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck in einer noch unbekannten Höhe.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass in dem Haus des Geschädigten - ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Neubrandenburg - weitere Gegenstände entwendet wurden. Neben einer Spiegelreflexkamera sind zudem die Dienstwaffe des Typs P 6 (Marke SIG SAUER) inklusive zweier Magazine sowie 16 Schuss Munition gestohlen worden. Die Täter entwendeten zudem Pistolenholster, Koppel und eine Handfessel. Nach den entwendeten Gegenständen wird weiterhin gefahndet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich an die Einsatzleitstelle Neubrandenburg unter 0395/5582-2224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen Unbekannt wegen Diebstahls. Des Weiteren wird geprüft, ob disziplinarrechtliche Schritte eingeleitet werden müssen.