Loitz: Unbekannte klauen Werkzeug aus Transporter

In der Zeit vom 10. März, 17 Uhr, bis 11. März 2021, 6.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem in der Drosedower Straße in Loitz abgestellten Transporter und entwendeten diverses Werkzeug im Wert von mindestens 2700 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen und bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Zeugen, die Beobac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.