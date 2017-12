Ludwigslust: Schlägerei

von svz.de

erstellt am 16.Dez.2017 | 10:29 Uhr

Am Freitagabend kam es kurz vor 22:00 Uhr in der Ludwigsluster Lindenstraße zu einer Schlägerei. Nach den vorliegenden Erkenntnissen wurden die zwei männlichen 29-jährigen Geschädigten auf offener Straße durch ein männliches Trio angegriffen. Dieses schlug auf einen der Geschädigten ein und dieser ging zu Boden. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die drei unbekannten Täter flüchteten unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeihauptrevier in Ludwigslust unter 03874 4110 oder jede andere Polizeidienststelle.