Ludwigslust: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

von svz.de

erstellt am 13.Sep.2017 | 09:11 Uhr

Während der Streifenfahrt wurde die Bundespolizei am gestrigen Dienstag gegen 17:00 Uhr in Grabow durch aufmerksame Nachbarn angesprochen. Diese hatten ihre 72-jährige Nachbarin seit einigen Tagen nicht mehr gesehen. Trotz Klingeln und Klopfen wurde die Tür nicht geöffnet; die Streife konnte jedoch leise Hilferufe hören. Daraufhin öffneten sie die Haustür und fanden die verletzte Frau hilflos im Flur auf. Der sofort alarmierte Rettungsdienst brachte die Frau, die schon seit mehreren Tagen verletzt im Hausflur lag, zur weiteren Versorgung in das nahegelegene Krankenhaus.