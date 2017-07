Lübz: Autos kollidieren

Am Montagmorgen gegen 5.40 Uhr ist es in Lübz zu einem Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei mitteilte. Personen kamen nicht zu Schaden. Eine Autofahrerin befuhr die Parchimer Straße in Richtung Kreuzung B191. Hier bog sie nach links in Richtung Parchim ab. Nach Ermittlungen soll es dabei im Kreuzungsbereich zu einer Kollision mit einem anderen Auto, das von links, aus Richtung Parchim gefahren kam, gekommen sein. Beide Autos waren auf Grund der starken Schäden nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

erstellt am 04.Jul.2017 | 13:53 Uhr