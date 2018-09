Lübz: Frau tätlich angegriffen

von svz.de

26. September 2018, 15:32 Uhr

In Lübz ist am frühen Mittwochmorgen eine Frau durch zwei unbekannte Männer tätlich angegriffen worden. Nach Angaben der 50-Jährigen, haben die Unbekannten sie beim Spaziergang mit ihren Hunden plötzlich angegriffen und geschlagen. Dabei erlitt das Opfer Verletzungen im Gesicht. Zur medizinischen Versorgung wurde die Frau mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus in Plau gebracht. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen Unbekannt auf. Im Zuge der Ermittlungen zu diesem Vorfall, der sich gegen 03:40 Uhr auf dem unbefestigten Weg zwischen Shell-Tankstelle und Fuchsberg ereignete, sucht die Polizei nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Plau (Tel. 0038735/ 8370) entgegen.