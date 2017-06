Lübzerin im Park belästigt

Im Lübzer Stadtpark wurde eine Frau von einem unbekannten Mann am Montag gegen 13 Uhr belästigt. Nach Mitteilung der Polizei, soll der Mann – zirka 50 Jahre – sie unsittlich berührt haben. Danach sei er in Richtung Stadtzentrum weitergegangen. Jetzt sucht die Polizei nach Augenzeugen. Der Verdächtige ist zirka 180 cm groß, kräftig, hat kurze graue Haare sowie einen grauen Kinnbart. Er trug eine dunkle Stoffjacke sowie eine dunkle Jeans und ein Basecap. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Plau am See unter 038735 / 8370.

von svz.de

erstellt am 27.Jun.2017 | 11:29 Uhr