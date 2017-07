Teterow : Mann schlägt auf Autofahrer ein und raubt dessen Auto

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Ein Unbekannter hat an einer Tankstelle in Teterow (Landkreis Rostock) einen Autofahrer angegriffen und dessen Auto geraubt. Der etwa 25 Jahre alte Täter riss am Freitagabend die Beifahrertür auf und schlug auf den 20 Jahre alten Fahrer ein, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Dann stieß er den Fahrer aus dem Auto und flüchtete mit dem Wagen. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt.

Die Polizei sucht nach dem Auto, einem blauen VW Passat mit dem Kennzeichen TET-MB 97, und nach dem Täter. Er wird wir folgt beschrieben:

scheinbares Alter 25 Jahre

ca. 185 cm groß

schlanke Gestalt

kurze dunkle Haare

Dreitagebart

bekleidet mit einem grauen T-Shirt und einer blauen Jeans

Hinweise werden erbeten an das Polizeirevier in Teterow unter 03996-1560 oder jede andere Polizeidienststelle.

von svz.de

erstellt am 29.Jul.2017 | 09:27 Uhr