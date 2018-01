Marihn: Feuer in Einfamilienhaus in - 89-Jährige gerettet 

von svz.de

17. Januar 2018, 08:15 Uhr

Ein Feuer hat am Mittwochmorgen ein Einfamilienhaus in Marihn zerstört. Feuerwehrleute konnten die 89 Jahre alte Bewohnerin gerade noch aus dem Haus retten, wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte. Die allein lebende Rentnerin kam wegen einer leichten Rauchvergiftung in eine Klinik, wo sie zunächst auch bleiben soll.

Eine Nachbarin hatte die Flammen am frühen Mittwochmorgen bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Nach ersten Ermittlungen soll ein technischer Defekt den Brand verursacht haben. Ein Gutachter stellte fest, dass die Flammen an einem Stromverteiler und Sicherungskasten im Erdgeschoss ausgebrochen waren.