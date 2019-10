Marlow: PKW landet auf dem Dach

Avatar_prignitzer von svz.de

22. Oktober 2019, 16:11 Uhr

Am heutigen Dienstag, den 22.10.2019, ereignete sich auf der Landesstraße 182 zwischen Marlow und Alt Guthendorf ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde.

Die 35-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Marlow befuhr gegen 10:00 Uhr mit ihrem PKW Peugeot die L 182 in Fahrtrichtung Alt Guthendorf. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. In der Folge kippte der PKW um und kam auf dem Dach auf der Fahrbahn zum Liegen. Die Fahrzeugführerin wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Rettungskräfte brachten die Frau in ein Krankenhaus nach Rostock.

Der PKW Peugeot musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 16.000 Euro. Die Fahrbahn musste während der Verkehrsunfallaufnahme für etwas mehr als eine Stunde voll gesperrt werden.