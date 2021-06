Mehrere Verletzte bei Autozusammenstoß nahe Penzlin

Bei einem Unfall an einer Ampelkreuzung nahe Penzlin (Mecklenburgische Seenplatte) sind am Donnerstag mehrere Menschen verletzt worden. Zwei Autos stießen zusammen, wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg erklärte. Nach ersten Erkenntnissen sollen mindestens zwei Insassen eines Wagens verletzt worden sein. Die Bundesstraße 192 musste zur Bergung läng...

