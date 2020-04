Mirow: Osternester für die Enkel gestohlen

Avatar_prignitzer von Sophia-Caroline Kosel

11. April 2020, 20:33 Uhr

Auf den großen Schreck folgten die Retter: Zwei Kinder in Mirow gingen am Samstagmorgen beim Ostereiersuchen leer aus, weil ihre Osternester gestohlen worden waren, wie die Polizei via Twitter mitteilte. Ihre Großeltern hatten ihnen die Nester vor die Tür gestellt. Die Familie erstattete Anzeige wegen Diebstahls - und die Polizei sorgte für wieder strahlende Kinderaugen: «Den Beamten gingen die traurigen Gesichter der Kinder nicht mehr aus dem Sinn, so dass sie zwei Ostertüten fertiggepackt und übergeben haben», schrieb die Polizei weiter.