Mit 3,58 Promille am Steuer in Schwerin

von svz.de

01. Oktober 2018, 08:45 Uhr

Am letzten Septemberwochenende fand in Schwerin neben dem Oktoberfest am Stadthafen auch die Ü-30 Party in der Sport- und Kongresshalle statt. Die Schweriner Polizei legte daher besonderes Augenmerk auf möglichen Alkoholkonsum von Fahrzeugführern. Zahlreiche Kontrollen wurden im gesamten Stadtgebiet und an den Veranstaltungsorten durchgeführt.

Insgesamt wurden sechs Verstöße festgestellt, davon vier Radfahrer, die trotz deutlicher Alkoholisierung in die Pedale traten. Bei einem wurde zudem noch ein offener Haftbefehl festgestellt, der durch Zahlung des geforderten Zwangsgeldes ausgesetzt werden konnte. Bei einem Kraftfahrzeugführer erhärtete sich nach einem Drogenwischtest zudem der Verdacht des Konsums von Betäubungsmitteln.

Trauriger Spitzenreiter des Wochenendes war ein Autofahrer, der sich mit einem Atemalkoholwert von 3,58 Promille hinters Steuer setzte. In allen Fällen wurden Blutprobenentnahmen durchgeführt und Anzeigen aufgenommen.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer nach einer feucht-fröhlichen Feier das Auto und auch Fahrrad stehen zu lassen und mit Bus, Bahn oder Taxi nach Hause zu fahren. Alkohol am Steuer ist kein Kavaliersdelikt und birgt große Gefahren für sich und andere Verkehrsteilnehmer.