Moltow: Verkehrsunfall auf B108

06. November 2018, 19:14 Uhr

Auf der B108 bei Moltzow kam es am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand kam die 26-jährige mit ihrem Peugeot 106 auf der Bundesstraße auf Höhe der Ortschaft Moltzow rechts von der Fahrbahn ab. Sie verriss daraufhin das Lenkrad, kam auf die linke Fahrbahn und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin, ihr einjähriger und ihr sechsjähriger Sohn wurden zur Untersuchung in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.