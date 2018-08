Müritz Nationalpark: Zwei Fahrzeuge auf Parkplatz aufgebrochen

von Polizeiinspektion Neubrandenburg

14. August 2018, 13:50 Uhr

Am 13.08.2018 in der Zeit von 13:45 - 16:30 Uhr wurden zwei Fahrzeuge auf einem Parkplatz des Müritz-Nationalparks aufgebrochen. Die beiden Fahrzeugführer parkten ihre Fahrzeuge auf dem Parkplatz des Nationalparks in 17237 Carpin/ OT Zinow und haben sich anschließend in den Nationalpark begeben.

Während dieser Zeit haben bislang unbekannte Täter die Fensterscheiben der Beifahrertüren beider Fahrzeuge eingeschlagen. Aus einem Fahrzeug wurde eine Handtasche (mit Geldbörse, Papieren etc.) entwendet, welche im Fußraum des Beifahrersitzes abgelegt war. Aus dem zweiten Fahrzeug wurde ein Stoffbeutel (mit verschiedenen Kosmetikartikeln) entwendet, welcher ebenfalls im Fußraum des Beifahrersitzes abgelegt war.

Die Beamten der Kriminalkommissariatsaußenstelle Neustrelitz haben die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls aufgenommen. Zeugen, die am gestrigen 13.08.2018 in der Zeit von 13:45 - 16:30 Uhr auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen auf dem Parkplatz in Carpin wahrgenommen haben, melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224.