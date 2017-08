Nach Badeausflug in der Ostsee vermisst: 31-Jährige ist tot

Eine nach einem Badeausflug im Ostseebad Dierhagen vermisste 31-Jährige aus Thüringen ist tot. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Die junge Urlauberin sei in der Nacht zum Sonntag das letzte Mal von ihrem Lebensgefährten am Ostseestrand gesehen worden, teilte die Polizei mit. Dort fanden die Beamten später Kleidungsstücke der Frau.

Bereits in der Nacht wurden umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. So suchten neben den Einsatzkräften auch ein Rettungshubschrauber, ein Seenotkreuzer und ein Fährtenhund nach der Vermissten aus Gera. Am Sonntagmittag dann wurde die Leiche der Frau in der Ostsee entdeckt.

erstellt am 27.Aug.2017 | 17:07 Uhr